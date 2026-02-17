Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
TRAGÉDIA V ARMÁDE: V Leviciach prišiel o život 39-ročný vojak

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

OS SR vyjadrili úprimnú účasť na smútku rodine, priateľom a všetkým kolegom a prosia o rešpektovanie smútku a súkromia rodiny zosnulého.

Autor TASR
Levice 17. februára (TASR) - Pri tragickej udalosti v posádkovom cvičisku Levice prišiel o život 39-ročný veliteľ mechanizovaného družstva. Udalosť sa stala v pondelok (16. 2.) vo večerných hodinách a nesúvisela s výcvikom, informovali Ozbrojené sily (OS) Slovenskej republiky.

OS SR vyjadrili úprimnú účasť na smútku rodine, priateľom a všetkým kolegom a prosia o rešpektovanie smútku a súkromia rodiny zosnulého.

