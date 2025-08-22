< sekcia Regióny
V Bratislave na Račianskom mýte našli mŕtveho muža
Išlo o muža doposiaľ neznámej totožnosti.
Autor TASR
Bratislava 22. augusta (TASR) - Polícia našla v piatok na Račianskom mýte v Bratislave mŕtve telo muža neznámej totožnosti. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová.
„Dnes krátko po 5.30 h bol na linke 158 prijatý oznam o nájdení mužského tela bez známok života v parku na lavičke na Račianskom mýte,“ priblížila Bartošová.
Dodala, že policajti oznam preverili a hodnovernosť potvrdili. „Išlo o muža doposiaľ neznámej totožnosti. Na miesto bol privolaný obhliadajúci lekár. Predmetná udalosť je v štádiu preverovania,“ spresnila.
