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TRAGÉDIA V BRATISLAVE: Po páde z okna zomrel 43-ročný muž
Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave IV preverujú okolnosti tragickej udalosti, ku ktorej došlo dnes krátko pred 18.00 h na Pavla Horova ulici.
Autor TASR
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Bratislava 2. septembra (TASR) - V Bratislave na ulici Pavla Horova zomrel v stredu podvečer po páde z okna 43-ročný muž. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff s tým, že bližšie okolnosti prípadu sú predmetom vyšetrovania.
„Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave IV preverujú okolnosti tragickej udalosti, ku ktorej došlo dnes krátko pred 18.00 h na Pavla Horova ulici. Podľa doterajších informácií mal pádom z okna jedného z poschodí obytného domu utrpieť 43-ročný muž zranenia, ktorým na mieste podľahol,“ uviedol Szeiff.
„Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave IV preverujú okolnosti tragickej udalosti, ku ktorej došlo dnes krátko pred 18.00 h na Pavla Horova ulici. Podľa doterajších informácií mal pádom z okna jedného z poschodí obytného domu utrpieť 43-ročný muž zranenia, ktorým na mieste podľahol,“ uviedol Szeiff.