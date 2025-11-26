< sekcia Regióny
TRAGÉDIA V KOZÁROVCIACH: Pri požiari prišli o život štyria ľudia
Hasiči zasahovali niekoľko hodín.
Autor TASR
Kozárovce 26. novembra (TASR) - Pri požiari rodinného domu v obci Kozárovce v okrese Levice prišli o život štyria ľudia. Požiar vypukol v utorok (25. 11.) po 23.00 h v časti Domky. Hasiči zasahovali niekoľko hodín. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre Michaela Gundová.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
