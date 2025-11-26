Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 26. november 2025Meniny má Kornel
TRAGÉDIA V KOZÁROVCIACH: Pri požiari prišli o život štyria ľudia

Ilustračná fotka. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Hasiči zasahovali niekoľko hodín.

Autor TASR
Kozárovce 26. novembra (TASR) - Pri požiari rodinného domu v obci Kozárovce v okrese Levice prišli o život štyria ľudia. Požiar vypukol v utorok (25. 11.) po 23.00 h v časti Domky. Hasiči zasahovali niekoľko hodín. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre Michaela Gundová.



UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
.

