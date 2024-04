TRAGÉDIA V ROHOŽNÍKU: Hlásia bodné poranenia, jeden muž je mŕtvy

Rohožník 27. apríla (TASR) - V bytovom dome v Rohožníku v okrese Malacky nahlásili bodné poranenia u viacerých osôb. Jeden muž je mŕtvy. Zranenú ženu a maloletých pacientov transportovali do nemocnice. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OSZZS) SR o tom informovalo na sociálnej sieti.



"OSZZS SR vyslalo ambulancie rýchlej lekárskej pomoci a rýchlej zdravotnej pomoci do bytového domu v okrese Malacky odkiaľ boli nahlásené bodné poranenia u viacerých osôb. Po príchode na miesto udalosti lekár musel konštatovať úmrtie u muža," priblížili záchranári.



Policajti bratislavskej krajskej kriminálky v súčasnosti preverujú okolnosti nálezu tela muža a zranenej ženy v jednom z bytov na Školskom námestí v Rohožníku. "Bližšie informácie poskytneme, keď to situácia vo vyšetrovaní umožní," uviedla polícia na sociálnej sieti.