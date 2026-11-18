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TRAGÉDIA V MICHALOVCIACH: Chodec neprežil zrážku s autom
Polícia v tejto súvislosti vyzýva vodičov na zvýšenú opatrnosť najmä v blízkosti priechodov pre chodcov.
Autor TASR
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Michalovce 18. novembra (TASR) - Na Masarykovej ulici v Michalovciach sa v stredu večer stala tragická dopravná nehoda. Ako informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti, pri zrážke s osobným autom prišiel o život 39-ročný chodec, ktorý prechádzal cez priechod pre chodcov.
Podľa polície chodca zrazil 22-ročný vodič osobného vozidla Mitsubishi Pajero. „Chodec utrpel vážne zranenia, ktoré si vyžiadali resuscitáciu priamo na mieste nehody. Následne bol v kritickom stave prevezený do michalovskej nemocnice, kde svojim zraneniam podľahol,“ uviedla polícia.
Dychová skúška u vodiča bola negatívna. Na miesto nehody privolali aj znalca z odboru cestnej dopravy. Presné okolnosti, príčina a miera zavinenia nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
Polícia v tejto súvislosti vyzýva vodičov na zvýšenú opatrnosť najmä v blízkosti priechodov pre chodcov. Upozorňuje tiež na potrebu prispôsobiť rýchlosť jazdy podmienkam na ceste, predovšetkým za zníženej viditeľnosti.
Podľa polície chodca zrazil 22-ročný vodič osobného vozidla Mitsubishi Pajero. „Chodec utrpel vážne zranenia, ktoré si vyžiadali resuscitáciu priamo na mieste nehody. Následne bol v kritickom stave prevezený do michalovskej nemocnice, kde svojim zraneniam podľahol,“ uviedla polícia.
Dychová skúška u vodiča bola negatívna. Na miesto nehody privolali aj znalca z odboru cestnej dopravy. Presné okolnosti, príčina a miera zavinenia nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
Polícia v tejto súvislosti vyzýva vodičov na zvýšenú opatrnosť najmä v blízkosti priechodov pre chodcov. Upozorňuje tiež na potrebu prispôsobiť rýchlosť jazdy podmienkam na ceste, predovšetkým za zníženej viditeľnosti.