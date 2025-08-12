Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
TRAGÉDIA V NITRE: Policajti našli v byte dobodanú ženu

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Z bytu Na Predmostí sa ozýval krik ženy, ktorá volala o pomoc.

Autor TASR
Nitra 12. augusta (TASR) - V jednom z bytov v centre Nitry našli policajti v utorok dopoludnia dobodanú 31-ročnú ženu. Na mieste zadržali podozrivého 21-ročného muža. Potvrdil to hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Tomáš Havetta.

Z bytu Na Predmostí sa ozýval krik ženy, ktorá volala o pomoc. Policajtom po príchode na miesto nikto neotváral, využili preto oprávnenie otvoriť byt. Na zemi uvideli ležať zranenú ženu, ktorá strácala vedomie. Poskytli jej okamžitú prvú pomoc a privolali rýchlu zdravotnú pomoc. Priamo v byte zadržali podozrivého muža. Ďalšie informácie poskytne polícia hneď, ako to situácia dovolí, skonštatoval Havetta.


