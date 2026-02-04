< sekcia Regióny
TRAGÉDIA V NITRE: Vodič narazil do bytovky, na mieste zomrel
Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina nehody sú predmetom vyšetrovania polície.
Autor TASR
Nitra 4. februára (TASR) - Pri dopravnej nehode na Staničnej ulici v Nitre prišiel o život vodič vozidla Ford Focus. Nehoda sa stala v nočných hodinách z utorka (3. 2.) na stredu. Vodič z doposiaľ presne nezistených príčin narazil s autom do obytného domu, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Pri nehode utrpel muž zranenia, ktorým na mieste podľahol. Prípadné požitie alkoholu alebo iných návykových látok bude u nebohého vodiča zisťované pri pitve. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina nehody sú predmetom vyšetrovania polície.
