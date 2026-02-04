Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 4. február 2026Meniny má Veronika
< sekcia Regióny

TRAGÉDIA V NITRE: Vodič narazil do bytovky, na mieste zomrel

.
Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj

Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina nehody sú predmetom vyšetrovania polície.

Autor TASR
Nitra 4. februára (TASR) - Pri dopravnej nehode na Staničnej ulici v Nitre prišiel o život vodič vozidla Ford Focus. Nehoda sa stala v nočných hodinách z utorka (3. 2.) na stredu. Vodič z doposiaľ presne nezistených príčin narazil s autom do obytného domu, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Pri nehode utrpel muž zranenia, ktorým na mieste podľahol. Prípadné požitie alkoholu alebo iných návykových látok bude u nebohého vodiča zisťované pri pitve. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina nehody sú predmetom vyšetrovania polície.
.

Neprehliadnite

SKVELÁ ŽILINA: V šestnásťfinále mládežníckej LM zdolala Liverpool 2:1

Prezident prijal poverovacie listiny od veľvyslancov Ruska a Izraela

Trump podpísal rozpočtový zákon, shutdown sa tak končí

Slovenských lyžiarov vo Švajčiarsku zasypala lavína, jeden zomrel