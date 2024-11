TRAGÉDIA PRI BARDEJOVE: Po streľbe zomreli dospelá osoba a dieťa

Rokytov 5. novembra (TASR) - V obci Rokytov v Bardejovskom okrese zomreli po streľbe dospelá osoba a dieťa. Na mieste aktuálne zasahujú záchranári. Pre TASR to potvrdil zástupca hovorcu Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Richard Bolješik.



"OS ZZS SR krátko po 16.15 h vyslalo jednu ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci do obce Rokytov v okrese Bardejov. Na mieste sa podľa prvotných informácií nachádzajú dve osoby bez známok života - jedna dospelá a jedna maloletá - obe so strelnými poraneniami," uviedol Bolješik.



Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Ingrida Pavlovská, polícia je na mieste a vykonáva prvotné procesné úkony. "Bližšie informácie nie je možné poskytnúť vzhľadom na citlivosť prípadu," uviedla.