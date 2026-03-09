Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
TRAGÉDIA V OKRESE HUMENNÉ: Chodec zahynul pri zrážke s autom

Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj

Podľa doterajších zistení chodec nemal na sebe reflexné prvky

Autor TASR
Brekov 9. marca (TASR) - Polícia vyšetruje tragickú dopravnú nehodu, ku ktorej došlo v nedeľu (8. 3.) medzi Strážskym a obcou Brekov v okrese Humenné. Osobné vozidlo, ktoré viedol 23-ročný vodič z okresu Michalovce, sa mimo priechodu pre chodcov zrazilo s 37-ročným chodcom z okresu Vranov nad Topľou. Prešovská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Chodec, žiaľ, utrpel zranenia nezlučiteľné so životom a na mieste im podľahol,“ uviedla polícia. Vodiča podrobili dychovej skúške aj skríningovému testu na prítomnosť drog, pričom oba výsledky boli negatívne.

Okolnosti a presnú príčinu nehody polícia ďalej vyšetruje. „Podľa doterajších zistení chodec nemal na sebe reflexné prvky,“ dodala polícia.

