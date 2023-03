Tragédia v osade súvisí podľa V.Ledeckého i s problémom bytovej otázky

Richnava 27. marca (TASR) - Problémom rómskych komunít na Slovensku je najmä absencia stavebných pozemkov, a s tým súvisiace neriešenie bytovej otázky. V súvislosti s tragédiou v rómskej osade v obci Richnava, okres Gelnica, kde vo februári zahynul len mesačný chlapček, to v pondelok po skončení poslaneckého prieskumu uviedol predseda parlamentného výboru pre sociálne veci Vladimír Ledecký (SaS). Polícia prípad naďalej vyšetruje.



"Štát musí k tomu pristúpiť aktívne a vymeniť pozemky s obcou, aby si ich mohli ľudia kúpiť a začať stavať normálne, nie na čierno. Aj samotná obec má záujem stavať byty, musí však vyriešiť najmä infraštruktúru," skonštatoval Ledecký. Na mieste je podľa neho tiež decentralizácia systému, ktorá by v konečnom dôsledku uľahčila aj čerpanie európskych fondov na riešenie rómskej problematiky.



Starosta obce Peter Biroš zdôraznil, že problém tejto komunity sa v Richnave neriešil 30 rokov. "Nie je tam voda, kanalizácia, skrátka nič, čo tí ľudia potrebujú," skonštatoval starosta. V rómskej osade tam žije viac ako 2800 ľudí, počet obyvateľov obce je na úrovni takmer 3400.



Chybou podľa Ledeckého je, že sa v osade nevybudovalo komunitné centrum, žiadna infraštruktúra a nie sú pripravené ani pozemky na riešenie bytovej otázky. V tomto smere očakáva aktívnu pomoc zo strany splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Vyzdvihol tiež kompetentnosť a odhodlanie nového vedenia obce. "Je vidieť, že s tým chcú niečo naozaj robiť. Treba však povedať, že sú tu len dvaja terénni pracovníci, čo je na takýto počet ľudí veľmi málo. Personálne poddimenzovaná je táto oblasť aj na úrade práce v Spišskej Novej Vsi," zhodnotil Ledecký.



Dôležité podľa poslankyne Kataríny Hatrákovej je dostať systém pod gesciu jedného ministerstva a zlepšiť metodiku a kontrolu jednotlivých projektov. "Myslím si, že systém sociálno-právnej ochrany detí máme nastavený nešťastne, pretože je v gescii viacerých ministerstiev, a tým pádom sa stáva, že nám takéto krízové situácie prepadajú sitom," skonštatovala.



Pracovníci sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi nezaznamenali pred tragickým úmrtím chlapčeka žiaden podnet v súvislosti so zanedbaním starostlivosti. V reakcii na poslanecký prieskum to uviedla Marianna Šebová z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. V miestnej rómskej osade žije aktuálne 1568 maloletých detí, sociálni pracovníci sa tam starajú o 1210 z nich a terénni pracovníci navštevujú osadu pravidelne v týždňových intervaloch. V osade na dennej báze pôsobia aj terénni sociálni pracovníci obce a asistenti zdravia.



Prípadom, ktorý sa stal na prelome januára a februára, sa od začiatku zaoberá aj polícia, ktorá už v súčasnosti disponuje výsledkami pitvy. Vyplýva z nich, že maloleté dieťa zomrelo z chorobných príčin. TASR to potvrdila Krajská policajná hovorkyňa z Košíc Lenka Ivanová. "Výsledkami pitvy sa bude zaoberať vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi, ten po skompletizovaní všetkých podkladov rozhodne o ďalšom postupe vo veci," uviedla.