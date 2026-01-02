Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
TRAGÉDIA V PREŠOVE: V garáži našli dvoch ľudí bez známok života

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Na mieste sú všetky záchranné zložky a vykonávajú sa prvotné procesné úkony.

Autor TASR
aktualizované 
Prešov 2. januára (TASR) - V jednej z garáží na Levočskej ulici v Prešove boli v piatok nájdené dve osoby bez známok života. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová. Na udalosť upozornila TV Markíza.

Ako uviedla Ligdayová, išlo o 34-ročnú ženu a 36-ročného muža. „Na mieste sú všetky záchranné zložky a vykonávajú sa prvotné procesné úkony,“ spresnila Ligdayová.

Podľa medializovaných informácií mala muža nájsť jeho manželka. Predtým jej mal povedať, že žene pomáha s opravou vozidla. Vozidlo malo byť v čase nálezu naštartované.

Na mieste zasahovali dve ambulancie rýchlej lekárskej pomoci. U 34-ročnej ženy a 36-ročného muža, žiaľ, musel lekár konštatovať úmrtie,“ uviedla pre TASR hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Petra Klimešová.
.

