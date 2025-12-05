< sekcia Regióny
TRAGÉDIA V PRIEVIDZI: Zrážku s autom neprežila 82-ročná žena
Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky, nachádzal sa tam aj znalec z odboru cestnej dopravy.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Prievidza 5. decembra (TASR) - Zrážku s osobným autom v piatok popoludní v Prievidzi neprežila 82-ročná chodkyňa. Polícia okolnosti nehody vyšetruje, začala trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. TASR o tom informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
„Šesťdesiatročná vodička viedla po miestnej komunikácii v Prievidzi osobné motorové vozidlo Volkswagen Golf. Z doposiaľ nezistených príčin na priechode pre chodcov došlo k zrážke s 82-ročnou chodkyňou. Žena utrpela zranenia, ktorým na mieste, žiaľ, podľahla,“ uviedla Klenková.
Na mieste podľa nej zasahovali všetky záchranné zložky, nachádzal sa tam aj znalec z odboru cestnej dopravy. „Vodičku osobného auta policajti podrobili dychovej skúške, ktorá skončila s negatívnym výsledkom,“ doplnila s tým, že presné príčiny, miera zavinenia a ďalšie okolnosti dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
„Šesťdesiatročná vodička viedla po miestnej komunikácii v Prievidzi osobné motorové vozidlo Volkswagen Golf. Z doposiaľ nezistených príčin na priechode pre chodcov došlo k zrážke s 82-ročnou chodkyňou. Žena utrpela zranenia, ktorým na mieste, žiaľ, podľahla,“ uviedla Klenková.
Na mieste podľa nej zasahovali všetky záchranné zložky, nachádzal sa tam aj znalec z odboru cestnej dopravy. „Vodičku osobného auta policajti podrobili dychovej skúške, ktorá skončila s negatívnym výsledkom,“ doplnila s tým, že presné príčiny, miera zavinenia a ďalšie okolnosti dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.