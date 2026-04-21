TRAGÉDIA: V Radoli zahynul pri nehode chodec
Autor TASR
Radoľa 21. apríla (TASR) - Siedmou tohtoročnou obeťou dopravných nehôd na cestách Žilinského kraja je 49-ročný chodec, ktorého život vyhasol pri nedeľnej (19. 4.) dopravnej nehode na ceste I/11 v obci Radoľa (okres Kysucké Nové Mesto). Informovalo o tom Prezídium Policajného zboru v bilančnej správe k minulotýždňovej nehodovosti na slovenských cestách.
Tragická nehoda sa stala na ceste I/11 v katastri obce Radoľa o 20.50 h, pričom 46-ročný vodič šoféroval osobné vozidlo v smere od Čadce do Žiliny. „Z doposiaľ nezistených príčin došlo ku zrážke s chodcom približne v strede jazdného pruhu. Pri dopravnej nehode utrpel chodec zranenia nezlučiteľné so životom,“ priblížila polícia.
Na cestách Žilinského kraja sa v tomto roku stalo doteraz 415 dopravných nehôd, pričom popri siedmich obetiach polícia eviduje aj 24 ťažko zranených.
