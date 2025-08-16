Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 16. august 2025
< sekcia Regióny

TRAGÉDIA: V rieke Hron sa utopila matka s dieťaťom

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Dve deti vyšli na breh, tretie dieťa sa spolu s matkou začalo topiť.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Čata 16. augusta (TASR) - Pri kúpaní v Hrone v obci Čata v okrese Levice prišli o život dve osoby. Podľa informácií Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre sa v poobedných hodinách kúpala v rieke matka spolu so svojimi tromi deťmi. Dve deti vyšli na breh, tretie dieťa sa spolu s matkou začalo topiť.

Matka zmizla pod hladinou. Našli ju v krátkom čase, avšak bez známok života. Dieťa sa aj napriek úsiliu okoloidúcich a následnej rýchlej zdravotnej pomoci nepodarilo oživiť.

Polícia vzhľadom na citlivosť prípadu a prebiehajúce procesné úkony nebude poskytovať žiadne bližšie informácie.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Vonku je ako v saune. Dokedy to takto bude?

Operačné stredisko ZZS zrušilo výberové konanie na záchranky

NOVANSKÝ: Ranný štamprlík nechráni pred hnačkou na dovolenke

OTESTUJTE SA: Spoznáte mesto podľa jeho slávnej pamiatky?