TRAGÉDIA V SLOVENSKOM RAJI: O život prišla 67-ročná turistka
Žena sa mala ešte v ranných hodinách v rokline Piecky odčleniť od svojej skupiny, pretože si netrúfala na ďalší úsek turistického chodníka zabezpečený technickými prostriedkami.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 30. mája (TASR) - V rokline Piecky v Slovenskom raji prišla v piatok (29. 5.) o život 67-ročná poľská turistka. Jej telo bez známok života objavili horskí záchranári v strmých zrázoch rokliny, po žene pátrali po tom, ako sa odčlenila od svojej skupiny. Na svojej webovej stránke o tom informovala Horská záchranná služba (HZS).
Žiadosť o pomoc pri pátraní po 67-ročnej turistke z Poľska prijali horskí záchranári od polície v piatok popoludní. Žena sa mala ešte v ranných hodinách v rokline Piecky odčleniť od svojej skupiny, pretože si netrúfala na ďalší úsek turistického chodníka zabezpečený technickými prostriedkami. „Zvyšok skupiny pokračoval v túre ďalej. S turistkou sa odvtedy nepodarilo nadviazať telefonické spojenie,“ vysvetlila HZS.
Po nezvestnej Poľke pátrali siedmi horskí záchranári zo Slovenského raja, traja kynológovia i dvaja záchranári zo Strediska lavínovej prevencie a vzdelávania HZS s dronom vybaveným zariadením na vyhľadávanie mobilných telefónov. O spoluprácu pri zisťovaní lokalizačných údajov bolo požiadané aj Ústredné operačné stredisko operačného odboru Prezídia Policajného zboru SR.
„Horským záchranárom sa nakoniec podarilo nájsť telo ženy bez známok života v strmých zrázoch rokliny v oblasti pod Veľkým vodopádom,“ skonštatovala HZS s tým, že telesné pozostatky pomocou nosidiel transportovali na Hrabušickú pílu a odovzdali pohrebnej službe.
