Tragédia v Spišskom Podhradí je v štádiu skráteného vyšetrovania
Dve dievčatá zahynuli na mieste, jedna podľahla zraneniam v spišskonovoveskej nemocnici.
Autor TASR
Spišské Podhradie 12. mája (TASR) - Prípad tragickej nehody spred takmer dvoch rokov, pri ktorej v Spišskom Podhradí zahynuli tri dievčatá, je momentálne v štádiu skráteného vyšetrovania. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Krajskej prokuratúry v Košiciach Andrea Kmeťová. Spis ešte stále nie je na prokuratúre, keďže obhajca navrhol doplniť dokazovanie.
„Okresnej prokuratúre Spišská Nová Ves doposiaľ nebol predložený vyšetrovací spis spolu s návrhom konečného opatrenia vyšetrovateľa Policajného zboru (PZ). Zo strany obhajoby bola podaná žiadosť o doplnenie skráteného vyšetrovania, a to o opätovný výsluch znalca k výsledkom znaleckého skúmania, ktorému vyšetrovateľ PZ vyhovel,“ uviedla hovorkyňa.
Vyšetrovanie tragickej nehody je pritom už ukončené. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová ešte začiatkom apríla pre TASR potvrdila, že polícia obvinila z trestného činu všeobecného ohrozenia vodiča autobusu.
Tragická nehoda sa stala 6. apríla 2024 ráno, keď sa náhle pohol autobus, z ktorého vystupovali veriaci, a prišiel do kontaktu s desiatimi z nich. Dve dievčatá zahynuli na mieste, jedna podľahla zraneniam v spišskonovoveskej nemocnici. Pri nehode sa zranilo ďalších sedem ľudí. Účastníci nehody smerovali na diecézne stretnutie mládeže v Spišskej Kapitule. S cieľom zvýšiť bezpečnosť tam mesto v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom vybudovalo aj plnohodnotnú autobusovú zastávku s nástupným ostrovčekom, chodníkom a priechodom pre chodcov do Spišskej Kapituly. Obete pripomína pamätník so siluetami dievčat.
