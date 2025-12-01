Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
TRAGÉDIA V ŠTRBE: Pri práci prišiel o život zamestnanec železníc

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Podľa predbežných informácií išlo o kontrolóra trate, ktorý v čase nehody vykonával pravidelnú kontrolu koľají.

Autor TASR
Štrba 1. decembra (TASR) - Pri výkone práce v Štrbe prišiel v pondelok o život zamestnanec Železníc Slovenskej republiky (ŽSR). TASR o tom informovali z odboru komunikácie a marketingu ŽSR.

Ako uviedli, podľa predbežných informácií išlo o kontrolóra trate, ktorý v čase nehody vykonával pravidelnú kontrolu koľají. „V čase prechodu dvoch vlakov týmto dvojkoľajným úsekom nastala nešťastná a mimoriadne tragická situácia, pri ktorej náš zamestnanec pri snahe vyhnúť sa prechádzajúcemu vlaku vošiel do priechodného prierezu druhej koľaje, kde došlo k stretu s rýchlikom a následnému pracovnému úrazu s následkami nezlučiteľnými so životom,“ priblížili z odboru komunikácie a marketingu ŽSR.

ŽSR ako zamestnávateľ vyjadruje úprimnú sústrasť jeho najbližším. „Zároveň úzko spolupracujeme s príslušnými orgánmi na objasnení všetkých okolností udalosti a robíme všetko pre to, aby bolo celé nešťastie dôkladne vyšetrené,“ dodali.
