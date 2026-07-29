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TRAGÉDIA V SUČANOCH: Utopil sa 54-ročný muž

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Ako TASR informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková, muž sa mal podľa oznámenia utopiť v miestnom jazere Ontário.

Autor TASR
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Sučany 29. júla (TASR) - V jazere v katastrálnom území obce Sučany v okrese Martin sa v stredu utopil 54-ročný muž. Ako TASR informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková, muž sa mal podľa oznámenia utopiť v miestnom jazere Ontário.

Podľa doterajších zistení sa 54-ročný muž pri plávaní začal topiť. Žiaľ, muža sa nepodarilo zachrániť. Obhliadajúci lekár predbežne vylúčil cudzie zavinenie a nariadil pitvu,“ spresnila Kocková s tým, že poverený príslušník Policajného zboru začal trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia.


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