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TRAGÉDIA V TATRÁCH: Muž sa zrútil z výšky viac ako 100 metrov
Na telo muža upozornili horolezci, ktorí nález oznámili Operačnému stredisku tiesňového volania HZS.
Autor TASR
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Vysoké Tatry 8. novembra (TASR) - V Červenej dolinke vo Vysokých Tatrách našli v nedeľu dopoludnia telo 37-ročného poľského občana. Muž pravdepodobne spadol z Jastrabej veže z výšky viac ako 100 metrov a utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na webovej stránke.
Na telo muža upozornili horolezci, ktorí nález oznámili Operačnému stredisku tiesňového volania HZS. Na miesto vyrazili horskí záchranári z Oblastného strediska Vysoké Tatry spolu s posádkou vrtuľníka Ozbrojených síl SR, ktorá v tom čase pátrala po nezvestnom Slovákovi. Telo transportovali do Ždiaru, kde polícia následne zistila jeho totožnosť. „Týmto chceme vyjadriť úprimnú sústrasť pozostalým,“ uviedli horskí záchranári.
Na telo muža upozornili horolezci, ktorí nález oznámili Operačnému stredisku tiesňového volania HZS. Na miesto vyrazili horskí záchranári z Oblastného strediska Vysoké Tatry spolu s posádkou vrtuľníka Ozbrojených síl SR, ktorá v tom čase pátrala po nezvestnom Slovákovi. Telo transportovali do Ždiaru, kde polícia následne zistila jeho totožnosť. „Týmto chceme vyjadriť úprimnú sústrasť pozostalým,“ uviedli horskí záchranári.