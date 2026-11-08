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TRAGÉDIA V TATRÁCH: Muž sa zrútil z výšky viac ako 100 metrov

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok

Na telo muža upozornili horolezci, ktorí nález oznámili Operačnému stredisku tiesňového volania HZS.

Autor TASR
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Vysoké Tatry 8. novembra (TASR) - V Červenej dolinke vo Vysokých Tatrách našli v nedeľu dopoludnia telo 37-ročného poľského občana. Muž pravdepodobne spadol z Jastrabej veže z výšky viac ako 100 metrov a utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na webovej stránke.

Na telo muža upozornili horolezci, ktorí nález oznámili Operačnému stredisku tiesňového volania HZS. Na miesto vyrazili horskí záchranári z Oblastného strediska Vysoké Tatry spolu s posádkou vrtuľníka Ozbrojených síl SR, ktorá v tom čase pátrala po nezvestnom Slovákovi. Telo transportovali do Ždiaru, kde polícia následne zistila jeho totožnosť. „Týmto chceme vyjadriť úprimnú sústrasť pozostalým,“ uviedli horskí záchranári.

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