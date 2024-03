TRAGÉDIA V TATRÁCH: Zahynul skialpinista, pri lyžovaní stratil vedomie

Bratislava 8. marca (TASR) - V piatok popoludní vo Vysokých Tatrách zahynul 63-ročný skialpinista, ktorý pri lyžovaní stratil vedomie. Napriek snahe horských záchranárov sa ho zachrániť nepodarilo. Horská záchranná služba (HZS) o tom informovala na webe.



Muž sa nachádzal vo Veľkej Studenej doline v ústí Výtokového žľabu. "Pri lyžovaní pocítil náhlu slabosť a chvíľu na to stratil vedomie. Vzhľadom na to, že muž nemal prítomné základné životné funkcie, prítomní začali s laickou telefonicky riadenou kardiopulmonálnou resuscitáciou," ozrejmila HZS.



Priblížila, že poveternostné podmienky nedovoľovali nasadenie leteckej techniky, preto k pacientovi smerovali záchranári z Vysokých Tatier pozemne. "Napriek veľkej snahe všetkých zúčastnených sa muža oživiť nepodarilo. Záchranári HZS transportovali telo nebohého do Starého Smokovca, kde bolo odovzdané príslušníkom Policajného zboru," dodala HZS.