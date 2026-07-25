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TRAGÉDIA Vo Vysokých Tatrách: Po páde zomrel 21-ročný Poliak
Na miesto bola vyslaná aj Vrtuľníková záchranná zdravotná služba z Popradu, ktorá pribrala na palubu dvoch horských záchranárov z Oblastného strediska HZS Vysoké Tatry.
Autor TASR
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Vysoké Tatry 25. júla (TASR) - Vo Vysokých Tatrách v oblasti pod Kohútikom zomrel v sobotu po páde 21-ročný Poliak. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojom webe.
Poľská dvojica mala v pláne vyjsť na Vysokú, no pri nástupe na hrebeň smerom do Kohútika sa rozhodli pre šmykľavý terén otočiť a vrátiť. Pri schádzaní sa jeden z dvojice pošmykol a nasledoval pád dlhý približne 150 metrov.
Na miesto bola vyslaná aj Vrtuľníková záchranná zdravotná služba z Popradu, ktorá pribrala na palubu dvoch horských záchranárov z Oblastného strediska HZS Vysoké Tatry. Záchranári boli vysadení na mieste pomocou palubného navijaka.
„Muž, žiaľ, pri páde utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Telesné pozostatky boli transportované na heliport do Starého Smokovca, kde boli odovzdané príslušníkom Policajného zboru SR a obhliadajúcemu lekárovi,“ uviedla HZS s tým, že druhý z dvojice bol bez zranení. V sprievode zamestnanca Chaty pod Rysmi zostúpil ku chate a odtiaľ bol vrtuľníkom prevezený do Starého Smokovca.
Poľská dvojica mala v pláne vyjsť na Vysokú, no pri nástupe na hrebeň smerom do Kohútika sa rozhodli pre šmykľavý terén otočiť a vrátiť. Pri schádzaní sa jeden z dvojice pošmykol a nasledoval pád dlhý približne 150 metrov.
Na miesto bola vyslaná aj Vrtuľníková záchranná zdravotná služba z Popradu, ktorá pribrala na palubu dvoch horských záchranárov z Oblastného strediska HZS Vysoké Tatry. Záchranári boli vysadení na mieste pomocou palubného navijaka.
„Muž, žiaľ, pri páde utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Telesné pozostatky boli transportované na heliport do Starého Smokovca, kde boli odovzdané príslušníkom Policajného zboru SR a obhliadajúcemu lekárovi,“ uviedla HZS s tým, že druhý z dvojice bol bez zranení. V sprievode zamestnanca Chaty pod Rysmi zostúpil ku chate a odtiaľ bol vrtuľníkom prevezený do Starého Smokovca.