TRAGICKÁ AUTONEHODA: Vyžiadala si obeť, spolujazdec sa ťažko zranil

Rejdová 3. septembra (TASR) - Na ceste medzi obcami Rejdová a Vyšná Slaná v okrese Rožňava došlo v pondelok (2. 9.) k tragickej dopravnej nehode. Muž bez vodičského oprávnenia zišiel s vozidlom do priekopy a narazil do mosta, zraneniam na mieste podľahol. Spolujazdca s ťažkými zraneniami do nemocnice transportovali leteckí záchranári. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.



K dopravnej nehode došlo v pondelok v skorých ranných hodinách, za volantom vozidla sedel 44-ročný muž bez vodičského oprávnenia. "Podľa doterajších zistení pri prejazde pravotočivej zákruty neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky, s vozidlom zišiel z cesty vpravo do priekopy a tam narazil do betónového mosta," priblížila Ivanová.



Vodič pri nehode utrpel zranenia nezlučiteľné so životom, jeho 27-ročného spolujazdca do nemocnice v Poprade transportovali leteckí záchranári. "Podľa predbežnej lekárskej správy utrpel ťažké zranenia," doplnila krajská policajná hovorkyňa.



Polícia v rámci vyšetrovania nehody zisťuje, či sa v organizme vodiča nachádzal alkohol alebo iné návykové látky i to, či mal na vznik dopravnej nehody vplyv nedostatok vodičských skúseností alebo jej predchádzali iné okolnosti. "Po ukončení obhliadky miesta dopravnej nehody vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Rožňave začal trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví," doplnila Ivanová.