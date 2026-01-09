< sekcia Regióny
Tragická bilancia: Na cestách Žilinského kraja zomrelo vlani 28 ľudí
Vlaňajšia nehodovosť na cestách Žilinského kraja bola mierne vyššia ako v roku 2024.
Autor TASR
Žilina 9. januára (TASR) - Na cestách Žilinského kraja vyhaslo v minulom roku 28 ľudských životov. Medzi obeťami dopravných nehôd pritom bolo deväť chodcov. Vyplýva to z koncoročných štatistík dopravnej polície zverejnených na webe Ministerstva vnútra SR.
Vlaňajšia nehodovosť na cestách Žilinského kraja bola mierne vyššia ako v roku 2024. Polícia evidovala 1684 dopravných nehôd, pričom 696 z nich bolo s následkom na zdraví alebo živote. Spomedzi 28 vlaňajších obetí dopravných nehôd boli popri deviatich chodcoch ešte traja motocyklisti, ťažké zranenia utrpelo 140 ľudí.
Takmer 90 percent dopravných nehôd zavinili vodiči motorových vozidiel, v 36 prípadoch boli na vine chodci. Spolu 182 vinníkov dopravných nehôd bolo pod vplyvom alkoholu. Najnehodovejším dňom vlaňajška bol piatok, keď sa na cestách Žilinského kraja stalo 285 dopravných nehôd.
Vlaňajšia nehodovosť na cestách Žilinského kraja bola mierne vyššia ako v roku 2024. Polícia evidovala 1684 dopravných nehôd, pričom 696 z nich bolo s následkom na zdraví alebo živote. Spomedzi 28 vlaňajších obetí dopravných nehôd boli popri deviatich chodcoch ešte traja motocyklisti, ťažké zranenia utrpelo 140 ľudí.
Takmer 90 percent dopravných nehôd zavinili vodiči motorových vozidiel, v 36 prípadoch boli na vine chodci. Spolu 182 vinníkov dopravných nehôd bolo pod vplyvom alkoholu. Najnehodovejším dňom vlaňajška bol piatok, keď sa na cestách Žilinského kraja stalo 285 dopravných nehôd.