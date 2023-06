TRAGICKÁ DOPRAVNÁ NEHODA: Medzi obeťami je aj osemročné dieťa

Strekov 11. júna (TASR) - V obci Strekov v okrese Nové Zámky došlo v nedeľu popoludní k vážnej dopravnej nehode. Nehoda si vyžiadala mŕtvych aj zranených. Na sociálnej sieti o tom informuje Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OSZZS) SR.



Pri nehode sa čelne zrazili motorové vozidlá. Podľa polície sa v jednom z vozidiel nachádzali v čase zrážky štyri osoby. O život prišiel 37-ročný vodič auta, jeho 31-ročná spolujazdkyňa a osemročné dieťa. V aute sedelo aj ročné dieťa, ktoré bolo prevezené do novozámockej nemocnice.



V druhom vozidle sa viezli dvaja ľudia. Vodič bol s ľahšími zraneniami prevezený vrtuľníkom do nitrianskej nemocnice, jeho spolujazdkyňa utrpela ľahšie zranenia a prevezená bola do novozámockej nemocnice.



Úmrtie troch osôb potvrdila pre TASR aj hovorkyňa OSZZS SR Alena Krčová. "Pri nehode zomreli muž, žena a dieťa. Záchranári im už nedokázali pomôcť," povedala Krčová. Tragickú dopravnú nehodu prežili dve dospelé osoby a dieťa. "Záchranári ich po ošetrení previezli do nemocnice," doplnila.



Na mieste dopravnej nehody zasahujú pozemní aj leteckí záchranári.