TRAGICKÁ NEHODA: Zahynulo 14-ročné dievča, ktoré vbehlo pod auto

Voznica 3. januára (TASR) - K tragickej dopravnej nehode došlo v pondelok (2. 1.) v podvečerných hodinách na rýchlostnej komunikácii R1 v katastri obce Voznica v okrese Žarnovica. Zahynulo pri tom 14-ročné dievča, ktoré vošlo do cesty osobnému autu.



Ako informuje banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti, dievčina nebola označená žiadnymi reflexnými prvkami. "Pri zrážke utrpela ťažké zranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahla," uviedla.



V súvislosti s nehodou už bolo začaté trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Do vyšetrovania nehody bol pribraný aj znalec z odboru cestnej dopravy.