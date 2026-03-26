< sekcia Regióny
TRAGICKÁ NEHODA: Auto narazilo do stromu, vodič neprežil
Okolnosti, presná príčina, ako aj miera zavinenia tejto tragickej nehody sú predmetom vyšetrovania.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Prešov 26. marca (TASR) - Na ceste I/68 v smere na Červenicu pri Sabinove došlo v stredu (25. 3.) krátko pred polnocou k smrteľnej dopravnej nehode. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru o tom informuje na sociálnej sieti.
Ako uvádza, osobné motorové vozidlo zišlo z cesty a následne narazilo do stromu.
„Vodič vo veku 30 rokov utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Okolnosti, presná príčina, ako aj miera zavinenia tejto tragickej nehody sú predmetom vyšetrovania,“ informuje polícia.
