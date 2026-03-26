Štvrtok 26. marec 2026
TRAGICKÁ NEHODA: Auto narazilo do stromu, vodič neprežil

Snímka z miesta nehody. Foto: FB Polícia SR - Prešovský kraj

Autor TASR
Prešov 26. marca (TASR) - Na ceste I/68 v smere na Červenicu pri Sabinove došlo v stredu (25. 3.) krátko pred polnocou k smrteľnej dopravnej nehode. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru o tom informuje na sociálnej sieti.

Ako uvádza, osobné motorové vozidlo zišlo z cesty a následne narazilo do stromu.

„Vodič vo veku 30 rokov utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Okolnosti, presná príčina, ako aj miera zavinenia tejto tragickej nehody sú predmetom vyšetrovania,“ informuje polícia.
