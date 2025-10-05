< sekcia Regióny
TRAGICKÁ NEHODA: Auto sa zrútilo strmým zrázom, o život prišli 2 ľudia
Všetky okolnosti vzniku nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
Autor TASR,aktualizované
Banská Štiavnica 5. októbra (TASR) - K tragickej dopravnej nehode došlo v sobotu (4. 10.) v neskorých večerných hodinách na ceste medzi obcami Jalná a Močiar v okrese Banská Štiavnica. Auto sa zrútilo strmým zrázom, vodič ani spolujazdec nehodu neprežili. Informovala o tom v nedeľu na sociálnej sieti banskobystrická krajská polícia.
„Vozidlo s dvojčlennou posádkou zišlo z doposiaľ nezistených príčin mimo cesty a zrútilo sa strmým, hlbokým zrázom. Vozidlo zastavil náraz do stromu. V súvislosti s nehodou bolo začaté trestné stíhanie pre prečin usmrtenia,“ uviedla polícia.
Ako doplnila, auto mal šoférovať 43-ročný vodič a spolu s ním sa v ňom nachádzal aj 41-ročný spolujazdec. Vozidlo polícia zaistila na účely ďalšieho vyšetrovania.
Do vyšetrovania pribrala znalcov z odboru súdneho lekárstva a z odboru dopravy. Všetky okolnosti vzniku nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
Polícia vyzýva vodičov na opatrnosť a zodpovednosť za volantom.
