TRAGICKÁ NEHODA: Cesta pri Bučanoch je uzatvorená

Ilustračné foto. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Odklon premávky usmerňujú policajné hliadky.

Autor TASR
Trnava 16. novembra (TASR) - Na ceste prvej triedy pri obci Bučany v okrese Trnava sa stala tragická dopravná nehoda. Cesta I/61 medzi Trnavou a Piešťanmi je aktuálne uzavretá v obidvoch smeroch, informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Veronika Dachová.

Odklon premávky usmerňujú policajné hliadky. Polícia žiada všetkých účastníkov cestnej premávky, ak je to v ich možnostiach, aby sa danému úseku vyhli a rešpektovali pokyny polície.
