Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 27. august 2025Meniny má Silvia
< sekcia Regióny

TRAGICKÁ NEHODA: Cestu pri Čaklove uzavreli

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

K nehode osobného auta a motocyklistu došlo po 16.00 h.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Čaklov 27. augusta (TASR) - V stredu popoludní pri obci Čaklov v okrese Vranov nad Topľou došlo k dopravnej nehode, pri ktorej prišiel o život jeden človek. Ako TASR informovali z operačného strediska Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove, cesta I/18 je pre nehodu dočasne uzavretá.

K nehode osobného auta a motocyklistu došlo po 16.00 h. Na mieste zasahujú štyria príslušníci HaZZ z Vranova nad Topľou.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb