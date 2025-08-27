< sekcia Regióny
TRAGICKÁ NEHODA: Cestu pri Čaklove uzavreli
K nehode osobného auta a motocyklistu došlo po 16.00 h.
Autor TASR
Čaklov 27. augusta (TASR) - V stredu popoludní pri obci Čaklov v okrese Vranov nad Topľou došlo k dopravnej nehode, pri ktorej prišiel o život jeden človek. Ako TASR informovali z operačného strediska Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove, cesta I/18 je pre nehodu dočasne uzavretá.
K nehode osobného auta a motocyklistu došlo po 16.00 h. Na mieste zasahujú štyria príslušníci HaZZ z Vranova nad Topľou.
