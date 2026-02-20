< sekcia Regióny
TRAGICKÁ NEHODA: Chodec zrážku neprežil, vodič z miesta nehody ušiel
To, či bol nebohý chodec pod vplyvom alkoholu, prípadne iných návykových látok, zistia po nariadenej pitve.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Košice 20. februára (TASR) - Na Jantárovej ulici v Košiciach vyhasol v noci na piatok život chodca. Vodič pritom z miesta nehody ušiel. Informovala o tom Krajská policajná hovorkyňa z Košíc Lenka Ivanová s tým, že nehoda sa stala krátko pred 1.00 h.
„Podľa doterajších zistení doposiaľ nestotožnený vodič viedol v smere od ulice Pri Bitunku k Požiarnickej ulici, pravdepodobne v pravom jazdnom pruhu, doposiaľ nezistené vozidlo, s ktorým došlo k zrážke so 45-ročným chodcom. Chodec ostal po náraze ležať pri pravom okraji cesty, vodič si však nesplnil povinnosti účastníka dopravnej nehody a z miesta bez poskytnutia prvej pomoci alebo ohlásenia udalosti odišiel,“ uviedla hovorkyňa. Zranenia, ktoré chodec pri zrážke utrpel, boli nezlučiteľné so životom a na mieste im podľahol.
To, či bol nebohý chodec pod vplyvom alkoholu, prípadne iných návykových látok, zistia po nariadenej pitve. Počas dokumentovania dopravnej nehody, aj za účasti znalca z odboru cestná doprava, úsek cesty na nevyhnutne potrebný čas uzatvorili. Vec si prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach, ktorý začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.
„Zároveň sa so žiadosťou o pomoc obraciame na širokú verejnosť. V prípade, ak ste v piatok v čase približne 0.40 - 00.50 h prechádzali úsekom cesty, kde došlo k dopravnej nehode, a máte relevantné informácie, ktoré by policajtom mohli napomôcť pri objasňovaní toho, ako k tejto tragickej udalosti došlo, oznámte to na známom bezplatnom telefónnom čísle 158, alebo osobne na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru,“ vyzýva na záver Ivanová.
„Podľa doterajších zistení doposiaľ nestotožnený vodič viedol v smere od ulice Pri Bitunku k Požiarnickej ulici, pravdepodobne v pravom jazdnom pruhu, doposiaľ nezistené vozidlo, s ktorým došlo k zrážke so 45-ročným chodcom. Chodec ostal po náraze ležať pri pravom okraji cesty, vodič si však nesplnil povinnosti účastníka dopravnej nehody a z miesta bez poskytnutia prvej pomoci alebo ohlásenia udalosti odišiel,“ uviedla hovorkyňa. Zranenia, ktoré chodec pri zrážke utrpel, boli nezlučiteľné so životom a na mieste im podľahol.
To, či bol nebohý chodec pod vplyvom alkoholu, prípadne iných návykových látok, zistia po nariadenej pitve. Počas dokumentovania dopravnej nehody, aj za účasti znalca z odboru cestná doprava, úsek cesty na nevyhnutne potrebný čas uzatvorili. Vec si prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach, ktorý začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.
„Zároveň sa so žiadosťou o pomoc obraciame na širokú verejnosť. V prípade, ak ste v piatok v čase približne 0.40 - 00.50 h prechádzali úsekom cesty, kde došlo k dopravnej nehode, a máte relevantné informácie, ktoré by policajtom mohli napomôcť pri objasňovaní toho, ako k tejto tragickej udalosti došlo, oznámte to na známom bezplatnom telefónnom čísle 158, alebo osobne na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru,“ vyzýva na záver Ivanová.