TRAGICKÁ NEHODA: Len 18-ročný vodič neprežil náraz do stromu
Osemnásťročný vodič osobného motorového vozidla značky Volkswagen Golf, jazdiaci v smere od obce Demänová na Jasnú, z doposiaľ nezistených príčin zišiel mimo vozovky, kde s vozidlom narazil do stromu.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 4. februára (TASR) - Pri tragickej dopravnej nehode na ceste II/584 v okrese Liptovský Mikuláš v utorok (3. 2.) večer zomrel 18-ročný vodič. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
„Osemnásťročný vodič osobného motorového vozidla značky Volkswagen Golf, jazdiaci v smere od obce Demänová na Jasnú, z doposiaľ nezistených príčin zišiel mimo vozovky, kde s vozidlom narazil do stromu. Vodič utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol,“ uviedla Kocková.
Dodala, že u nebohého bola nariadená pitva a na miesto bol prizvaný znalec z odboru cestná doprava. Ďalšie okolnosti a príčiny tragickej dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania.
