TRAGICKÁ NEHODA: Len 18-ročný vodič neprežil náraz do stromu

Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj

Osemnásťročný vodič osobného motorového vozidla značky Volkswagen Golf, jazdiaci v smere od obce Demänová na Jasnú, z doposiaľ nezistených príčin zišiel mimo vozovky, kde s vozidlom narazil do stromu.

Liptovský Mikuláš 4. februára (TASR) - Pri tragickej dopravnej nehode na ceste II/584 v okrese Liptovský Mikuláš v utorok (3. 2.) večer zomrel 18-ročný vodič. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.

Osemnásťročný vodič osobného motorového vozidla značky Volkswagen Golf, jazdiaci v smere od obce Demänová na Jasnú, z doposiaľ nezistených príčin zišiel mimo vozovky, kde s vozidlom narazil do stromu. Vodič utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol,“ uviedla Kocková.

Dodala, že u nebohého bola nariadená pitva a na miesto bol prizvaný znalec z odboru cestná doprava. Ďalšie okolnosti a príčiny tragickej dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania.

