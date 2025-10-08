< sekcia Regióny
TRAGICKÁ NEHODA: Medzi Heľpou a Závadkou nad Hronom zomrelo šesť ľudí
Z miesta hlásia aj jednu zranenú osobu, ktorá bola prevezená do nemocnice.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 8. októbra (TASR) - Dopravná nehoda medzi obcami Heľpa a Závadka nad Hronom si vyžiadala šesť obetí a jednu zranenú osobu. Na sociálnej sieti o tom informuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
K nehode došlo v stredu večer na ceste I/66. "Podľa predbežných informácií sa zrazili dve osobné autá. Žiaľ, nehoda si vyžiadala obete na životoch," uviedla polícia.
Z miesta hlásia šesť obetí a jednu zranenú osobu, ktorá bola prevezená do nemocnice. "Bližšie informácie k nehode bude možné poskytnúť neskôr. Polícia miesto dokumentuje, cesta I/66 je momentálne úplne neprejazdná," podotkla polícia.
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby na sociálnej sieti informovalo, že na tiesňovú linku 155 prijali volanie o čelnej zrážke dvoch osobných vozidiel v okrese Brezno. "Na miesto sme vyslali tri ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Z miesta, žiaľ, máme hlásených šesť obetí. Jedna osoba bola po prvotnom ošetrení záchranármi transportovaná do nemocnice," uviedli zdravotní záchranári.
Záchranná zdravotná služba NsP Brezno na sociálnej sieti spresnila, že na mieste sa nachádzalo sedem účastníkov dopravnej nehody, z toho šesť osôb pri zrážke utrpelo zranenia nezlučiteľné so životom. „Medzi účastníkmi sa nachádzali aj dve maloleté osoby, z ktorých, žiaľ, jedna svojim zraneniam podľahla na mieste a druhej bola poskytnutá prednemocničná zdravotná starostlivosť a následne bola transportovaná na urgentný príjem Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici,“ uviedla záchranná zdravotná služba.
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) vyjadril na sociálnej sieti úprimnú sústrasť rodinám obetí nehody.
