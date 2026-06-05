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TRAGICKÁ NEHODA: Medzi Spišským Štvrtkom a Hrabušicami zahynul vodič

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Snímka z miesta tragickej nehody. Foto: FB Polícia SR - Košický kraj

Vodič v zákrute zišiel z cesty a prednou časťou auta narazil do železničného kamenného podjazdu.

Autor TASR
Hrabušice 5. júna (TASR) - Polícia v súvislosti so štvrtkovou (4. 6.) tragickou nehodou medzi obcami Spišský Štvrtok a Hrabušice, pri ktorej zahynul 57-ročný vodič osobného auta, začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.

Vodič v zákrute zišiel z cesty a prednou časťou auta narazil do železničného kamenného podjazdu. Muž utrpel zranenia nezlučiteľné so životom, ktorým na mieste podľahol. Podľa polície mohlo byť príčinou neprispôsobenie rýchlosti jazdy schopnostiam vodiča, stavu a povahe vozovky.

Na mieste bol počas dokumentovania nehody prítomný aj znalec z odboru cestnej dopravy. To, či bol vodič pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok, určí nariadená pitva. Presné okolnosti nehody sú predmetom vyšetrovania.

Polícia v tejto súvislosti upozorňuje, že neprispôsobenie rýchlosti jazdy patrí medzi najčastejšie príčiny dopravných nehôd. „Od 1. januára tohto roku zahynuli na cestách Košického kraja už dvanásti účastníci cestnej premávky,“ uviedla hovorkyňa.


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