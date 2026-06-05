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TRAGICKÁ NEHODA: Medzi Spišským Štvrtkom a Hrabušicami zahynul vodič
Vodič v zákrute zišiel z cesty a prednou časťou auta narazil do železničného kamenného podjazdu.
Autor TASR
Hrabušice 5. júna (TASR) - Polícia v súvislosti so štvrtkovou (4. 6.) tragickou nehodou medzi obcami Spišský Štvrtok a Hrabušice, pri ktorej zahynul 57-ročný vodič osobného auta, začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.
Vodič v zákrute zišiel z cesty a prednou časťou auta narazil do železničného kamenného podjazdu. Muž utrpel zranenia nezlučiteľné so životom, ktorým na mieste podľahol. Podľa polície mohlo byť príčinou neprispôsobenie rýchlosti jazdy schopnostiam vodiča, stavu a povahe vozovky.
Na mieste bol počas dokumentovania nehody prítomný aj znalec z odboru cestnej dopravy. To, či bol vodič pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok, určí nariadená pitva. Presné okolnosti nehody sú predmetom vyšetrovania.
Polícia v tejto súvislosti upozorňuje, že neprispôsobenie rýchlosti jazdy patrí medzi najčastejšie príčiny dopravných nehôd. „Od 1. januára tohto roku zahynuli na cestách Košického kraja už dvanásti účastníci cestnej premávky,“ uviedla hovorkyňa.
Vodič v zákrute zišiel z cesty a prednou časťou auta narazil do železničného kamenného podjazdu. Muž utrpel zranenia nezlučiteľné so životom, ktorým na mieste podľahol. Podľa polície mohlo byť príčinou neprispôsobenie rýchlosti jazdy schopnostiam vodiča, stavu a povahe vozovky.
Na mieste bol počas dokumentovania nehody prítomný aj znalec z odboru cestnej dopravy. To, či bol vodič pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok, určí nariadená pitva. Presné okolnosti nehody sú predmetom vyšetrovania.
Polícia v tejto súvislosti upozorňuje, že neprispôsobenie rýchlosti jazdy patrí medzi najčastejšie príčiny dopravných nehôd. „Od 1. januára tohto roku zahynuli na cestách Košického kraja už dvanásti účastníci cestnej premávky,“ uviedla hovorkyňa.