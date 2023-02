TRAGICKÁ NEHODA: Mladík prechádzal diaľnicu, usmrtili ho autá

Trnava 20. februára (TASR) - Polícia vyšetruje okolnosti tragickej nehody na diaľnici R1 pri obci Vlčkovce neďaleko Trnavy, pri ktorej zomrel 20-ročný muž. Krátko po 17.00 h v nedeľu (19. 2.) mal prechádzať cez frekventovanú diaľnicu smerom na čerpaciu stanicu. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Zlatica Antalová. Vo veci bolo začaté i trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.



"Prechádzajúci vodič na aute Toyota mladíka najskôr zachytil ľavou prednou časťou vozidla. Muž skončil v ľavom jazdnom pruhu, kde došlo k stretu s ďalšími prechádzajúcimi autami. Chodec svojim zraneniam na mieste podľahol," opísala Antalová. Policajti podrobili vodičov dychovým skúškam, ktoré alkohol nepotvrdili. To, či mohol byť mladík pod vplyvom alkoholu, budú zisťovať znaleckým skúmaním. Na miesto policajti privolali aj znalca z odboru cestná doprava.



Polícia upozorňuje, že pohyb chodcov po diaľnici je neprípustný. "Je to najmä nesmierne nebezpečné. Vodiči smú po nej jazdiť vyššou rýchlosťou, čo, samozrejme, predlžuje ich brzdnú dráhu. Nehovoriac o tom, že za zníženej viditeľnosti a v tmavom oblečení je veľmi malá šanca, že si vás vodič dostatočne skoro všimne a stihne zareagovať. Prechádzka po diaľnici vás tak môže stáť to najcennejšie, váš život," dodala hovorkyňa.