TRAGICKÁ NEHODA: Mladík utrpel zranenia nezlučiteľné so životom

Bratislava 17. mája (TASR) - Na ceste medzi obcami Gajary a Malé Leváre v okrese Malacky došlo v sobotu k dopravnej nehode. Vodič narazil autom do stromu. Pri nehode utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková s tým, že nehoda je v štádiu vyšetrovania.



„Podľa doposiaľ nezistených príčin vodič vozidla v ľavotočivej zákrute vyšiel mimo vozovku, narazil do stromu a s vozidlom sa niekoľkokrát prevrátil. Devätnásťročný vodič osobného vozidla utrpel zranenia nezlučiteľné so životom,“ priblížila.



Policajti na mieste aktuálne vykonávajú úkony spojené s dokumentovaním dopravnej nehody. V úseku je neprejazdný jeden jazdný pruh. Polícia preto vyzvala vodičov, aby pri prejazd úsekom zvýšili opatrnosť.