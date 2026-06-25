Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 25. jún 2026Meniny má Olívia a Tadeáš
< sekcia Regióny

TRAGICKÁ NEHODA: Motorkár dostal šmyk a narazil do oplotenia

.
Snímka z miesta nehody. Foto: FB Polícia SR - Trnavský kraj

Motocyklistov vyzvali, aby jazdili mimoriadne opatrne a nepreceňovali svoje schopnosti.

Autor TASR
Veľké Úľany 25. júna (TASR) - Tridsaťsedemročný motocyklista dostal vo štvrtok podvečer šmyk a následne narazil do oplotenia pri ceste v obci Veľké Úľany v okrese Galanta. Pri dopravnej nehode utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Informovala o tom trnavská krajská polícia.

„Presné príčiny a okolnosti tejto tragickej dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania,“ priblížili policajti.

Motocyklistov vyzvali, aby jazdili mimoriadne opatrne a nepreceňovali svoje schopnosti.


.

Neprehliadnite

Program MS v noci zo štvrtka 25. na piatok 26. júna

MAŤAVKOVÁ: Ligu majstrov v Lyone a proti Chelsea mi nevezme už nikto

Po zápase Mexika s Českom vrazilo do davu auto a zranilo 17 ľudí

Počet obetí zemetrasenia vo Venezuele stúpol na 164