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TRAGICKÁ NEHODA: Motorkár dostal šmyk a narazil do oplotenia
Motocyklistov vyzvali, aby jazdili mimoriadne opatrne a nepreceňovali svoje schopnosti.
Autor TASR
Veľké Úľany 25. júna (TASR) - Tridsaťsedemročný motocyklista dostal vo štvrtok podvečer šmyk a následne narazil do oplotenia pri ceste v obci Veľké Úľany v okrese Galanta. Pri dopravnej nehode utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Informovala o tom trnavská krajská polícia.
„Presné príčiny a okolnosti tejto tragickej dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania,“ priblížili policajti.
Motocyklistov vyzvali, aby jazdili mimoriadne opatrne a nepreceňovali svoje schopnosti.
„Presné príčiny a okolnosti tejto tragickej dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania,“ priblížili policajti.
Motocyklistov vyzvali, aby jazdili mimoriadne opatrne a nepreceňovali svoje schopnosti.