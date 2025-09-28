< sekcia Regióny
TRAGICKÁ NEHODA: Muž utrpel zranenia nezlučiteľné so životom
Polícia vodičom opätovne pripomína, aby jazdili opatrne.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 28. septembra (TASR) - Polícia vyšetruje okolnosti tragickej dopravnej nehody, ktorá sa stala krátko pred polnocou, medzi obcami Mikulášov a Bílkove Humence (okres Senica). Pri nehode zahynul 33-ročný muž. Informuje o tom trnavská polícia na sociálnej sieti.
„Podľa prvotných informácií mal vodič zísť z doposiaľ nezistených príčin mimo cesty, kde sa s autom prevrátil na bok. Pri nehode utrpel zranenia nezlučiteľné so životom,“ približuje polícia.
Polícia vodičom opätovne pripomína, aby jazdili opatrne.
„Podľa prvotných informácií mal vodič zísť z doposiaľ nezistených príčin mimo cesty, kde sa s autom prevrátil na bok. Pri nehode utrpel zranenia nezlučiteľné so životom,“ približuje polícia.
Polícia vodičom opätovne pripomína, aby jazdili opatrne.