Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 28. september 2025Meniny má Václav
< sekcia Regióny

TRAGICKÁ NEHODA: Muž utrpel zranenia nezlučiteľné so životom

.
Foto z miesta nehody. Foto: Polícia SR - Trnavský kraj

Polícia vodičom opätovne pripomína, aby jazdili opatrne.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 28. septembra (TASR) - Polícia vyšetruje okolnosti tragickej dopravnej nehody, ktorá sa stala krátko pred polnocou, medzi obcami Mikulášov a Bílkove Humence (okres Senica). Pri nehode zahynul 33-ročný muž. Informuje o tom trnavská polícia na sociálnej sieti.

„Podľa prvotných informácií mal vodič zísť z doposiaľ nezistených príčin mimo cesty, kde sa s autom prevrátil na bok. Pri nehode utrpel zranenia nezlučiteľné so životom,“ približuje polícia.



Polícia vodičom opätovne pripomína, aby jazdili opatrne.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Dočkáme sa babieho leta?

PARLAMENT 90 HLASMI SCHVÁLIL NOVELU ÚSTAVY SR

SNS považuje zmenu ústavy za historický krok

Reakcie opozičných poslancov na schválenie novely ústavy