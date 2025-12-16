< sekcia Regióny
TRAGICKÁ NEHODA NA D1: Po čelnej zrážke s kamiónom hlásia dve obete
Päťdesiatdvaročná vodička auta značky Renault Thalia na diaľnici D1 z doposiaľ presne nezistených príčin prešla do protismernej časti vozovky, kde došlo k čelnej zrážke s protiidúcim kamiónom.
Trenčín 16. decembra (TASR) - Dva ľudské životy si vyžiadala tragická dopravná nehoda, ktorá sa stala v utorok nadránom na diaľnici D1 v katastrálnom území obce Zamarovce v Trenčianskom okrese. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Päťdesiatdvaročná vodička osobného motorového vozidla značky Renault Thalia na diaľnici D1 v katastrálnom území Zamaroviec z doposiaľ presne nezistených príčin prešla do protismernej časti vozovky, kde došlo k čelnej zrážke s protiidúcim nákladným vozidlom značky Scania.
„Vodička a jej 61-ročný spolujazdec utrpeli pri zrážke vážne zranenia, ktorým na mieste podľahli. Vodič kamióna neutrpel žiadne zranenia. Bol podrobený dychovej skúške, ktorá skončila s negatívnym výsledkom. Na účely zistenia príčin nehody bude nariadená aj súdno-znalecká pitva,“ uviedla Klenková.
Na mieste tragickej dopravnej nehody zasahovali všetky záchranné zložky. Úsek bol z dôvodu dokumentovania a odstraňovania následkov približne päť hodín úplne neprejazdný. Trenčiansky policajný vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Okolnosti, miera zavinenia a príčina dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania a znaleckých skúmaní.
