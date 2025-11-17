< sekcia Regióny
TRAGICKÁ NEHODA NA D1: Pri Ilave zahynul vodič dodávky
Vodič kamióna s návesom prerazil stredové zvodidlá a prešiel do protismernej časti diaľnice, kde sa vozidlo prevrátilo a skrížilo cestu cez oba jazdné pruhy v smere na Žilinu.
Autor TASR
Ilava 17. novembra (TASR) - Dopravná nehoda na diaľnici D1 pri Ilave si v pondelok skoro ráno vyžiadala život 56-ročného vodiča dodávky. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Vodič kamióna s návesom z nezistených príčin prerazil stredové zvodidlá a prešiel do protismernej časti diaľnice, kde sa vozidlo prevrátilo a skrížilo cestu cez oba jazdné pruhy v smere na Žilinu. Do prevráteného návesu narazila dodávka a tiež osobné auto.
„Vodič dodávky utrpel pri zrážke vážne zranenia, ktorým na mieste podľahol. Ďalší účastníci utrpeli zranenia vyžadujúce si lekárske ošetrenie. Dychová skúška u vodiča kamiónu bola negatívna,“ doplnila hovorkyňa.
Na mieste nehody zasahovali všetky záchranné zložky. Okolnosti, mieru zavinenia a príčinu dopravnej nehody vyšetrujú znalci. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície z Trenčína začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.
