Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 17. november 2025Meniny má Klaudia
< sekcia Regióny

TRAGICKÁ NEHODA NA D1: Pri Ilave zahynul vodič dodávky

.
Snímka z miesta nehody. Foto: FB Polícia SR - Trenčiansky kraj

Vodič kamióna s návesom prerazil stredové zvodidlá a prešiel do protismernej časti diaľnice, kde sa vozidlo prevrátilo a skrížilo cestu cez oba jazdné pruhy v smere na Žilinu.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Ilava 17. novembra (TASR) - Dopravná nehoda na diaľnici D1 pri Ilave si v pondelok skoro ráno vyžiadala život 56-ročného vodiča dodávky. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.

Vodič kamióna s návesom z nezistených príčin prerazil stredové zvodidlá a prešiel do protismernej časti diaľnice, kde sa vozidlo prevrátilo a skrížilo cestu cez oba jazdné pruhy v smere na Žilinu. Do prevráteného návesu narazila dodávka a tiež osobné auto.

„Vodič dodávky utrpel pri zrážke vážne zranenia, ktorým na mieste podľahol. Ďalší účastníci utrpeli zranenia vyžadujúce si lekárske ošetrenie. Dychová skúška u vodiča kamiónu bola negatívna,“ doplnila hovorkyňa.

Na mieste nehody zasahovali všetky záchranné zložky. Okolnosti, mieru zavinenia a príčinu dopravnej nehody vyšetrujú znalci. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície z Trenčína začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.


.

Neprehliadnite

ČARNOGURSKÝ: Z väznice som sa vracal sám električkou, nikto ma nečakal

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Každodenná hmla a inverzia. Vykukne už slnko?

REPORTÁŽ: Parížska megamucholapka na turistov I.

REPORTÁŽ: Parížska megamucholapka na turistov II.