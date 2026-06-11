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Tragická nehoda na D1: Vyžiadala si život vodičky

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Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook Polícia SR - Žilinský kraj

Spolujazdec utrpel zranenia vyžadujúce si prevoz do nemocnice.

Autor TASR
Liptovský Mikuláš 11. júna (TASR) - Pri vážnej dopravnej nehode na diaľnici D1 pri Liptovskom Mikuláši utrpela vodička v stredu (10. 6.) vo večerných hodinách zranenia, ktorým na mieste podľahla. Spolujazdec utrpel zranenia vyžadujúce si prevoz do nemocnice. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline o tom informovalo na sociálnej sieti.

„Vodička osobného motorového vozidla značky Škoda Superb jazdiaca po diaľnici v smere z Liptovského Mikuláša do Popradu z doposiaľ nezistených príčin narazila do zvodidiel na pravej strane vozovky,“ spresnili policajti s tým, že na miesto nehody bol prizvaný znalec z odboru cestnej dopravy. Ďalšie okolnosti, ako aj príčina tejto tragickej dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania.


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