TRAGICKÁ NEHODA NA VÝCHODE: Vodiča našli pri krajnici
Okolnosti, presná príčina aj miera zavinenia dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
Autor TASR
Dargov 7. apríla (TASR) - K tragickej dopravnej nehode osobného motorového vozidla značky Škoda Fabia došlo v pondelok (6. 4.) vo večerných hodinách na ceste I/19 medzi Dargovom a Sečovcami (okres Trebišov). Na následky nehody zomrel vodič vozidla. Informovala o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
Nehoda sa stala približne jeden kilometer od Dargova. Vozidlo sa našlo havarované pri ceste, pričom z neho ešte vychádzal dym. Policajti našli vodiča pri krajnici so závažnými zraneniami. „Do príchodu záchranárov sa ho snažili oživiť policajt služby dopravnej polície a psovod. Žiaľ, aj napriek ich snahe lekár na mieste konštatoval úmrtie,“ uviedla polícia.
Cesta I/19 bola v danom úseku dočasne neprejazdná v oboch smeroch, obchádzka viedla cez obec Bačkov. Okolnosti, presná príčina aj miera zavinenia dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
