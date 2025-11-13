Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
TRAGICKÁ NEHODA NA ŽELEZNICI: V Pečovskej Novej Vsi hlásia jednu obeť

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Barbora Michalíková

V čase nehody bolo vo vlaku 75 cestujúcich.

Autor TASR
Pečovská Nová Ves 13. novembra (TASR) - Nehoda vlaku a dodávky v Pečovskej Novej Vsi v okrese Sabinov si vyžiadala jednu obeť a dve zranené osoby. TASR o tom informoval operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove. Ako informuje na sociálnej sieti Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK), v úseku Sabinov - Lipany je momentálne prerušená vlaková doprava.

Pri nehode zahynula jedna osoba z dodávky, jedna sa ťažko zranila a rovnako sa zranila jedna osoba z vlaku. V čase nehody bolo vo vlaku 75 cestujúcich. V dotknutom úseku je aktuálne zavedená náhradná autobusová doprava.
