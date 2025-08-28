Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 28. august 2025
< sekcia Regióny

Tragická nehoda: O život prišla 21-ročná žena

.
Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook Polícia SR - Žilinský kraj

Ďalšie okolnosti, ako aj presné príčiny tragickej dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania.

Autor TASR
Krušetnica 28. augusta (TASR) - Tragická dopravná nehoda si v stredu (27. 8.) v nočných hodinách na ceste medzi obcou Krušetnica a obcou Breza v okrese Námestovo vyžiadala život 21-ročnej ženy. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.

„Vodička viedla osobné motorové vozidlo značky Audi A4 v smere od obce Krušetnica na obec Breza, pričom v rovnom úseku cesty z doposiaľ presne nezistených príčin zišla mimo vozovky a následne sa s vozidlom viackrát prevrátila. Dvadsaťjedenročná žena utrpela zranenia nezlučiteľné so životom,“ uviedla hovorkyňa s tým, že u nebohej bola nariadená pitva.

Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu Dolný Kubín v súvislosti s uvedenou udalosťou začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Ďalšie okolnosti, ako aj presné príčiny tragickej dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania.

.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb