TRAGICKÁ NEHODA: O život prišla 78-ročná cyklistka

Perín-Chym 27. júla (TASR) - Polícia vyšetruje tragickú dopravnú nehodu v okrese Košice-okolie, pri ktorej prišla v piatok (25. 7.) večer o život 78-ročná žena. Z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach TASR informovali, že staršia žena vošla do jazdnej dráhy autu, ktoré viedol 28-ročný muž.



„Podľa doterajších zistení v piatok v čase okolo 18.25 h viedol vodič osobné motorové vozidlo na ceste III/3302 v smere od obce Perín-Chym na obec Vyšný Lánec. V tom istom čase sa na ceste v tom istom smere jazdy nachádzala 78-ročná žena na bicykli. Vodič následne prešiel s vozidlom do protismernej časti vozovky z dôvodu predchádzania ženy na bicykli. Z doposiaľ nezistených príčin cyklistka vybočila zo smeru svojej jazdy vľavo a tam na úrovni stredovej deliacej čiary došlo k zrážke s osobným motorovým vozidlom,“ uviedla košická polícia. Pri náraze utrpela staršia žena zranenia, ktoré si vyžiadali prevoz do nemocnice. Tam však podľa polície nakoniec zomrela.



Vodiča na mieste podrobili dychovej skúške aj orientačnému testu na zistenie prítomnosti drog v jeho organizme, obidva testy boli negatívne. To, či bola pod vplyvom návykových látok nebohá žena, bude zisťované z odberu krvi a nariadenej pitvy.



„Vo veci bude prizvaný znalec z odboru doprava a bude začaté trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. To, kto z účastníkov a akou mierou prispel k vzniku dopravnej nehody, bude predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ dodala polícia a aj v súvislosti s týmto prípadom apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby zvýšili opatrnosť počas svojho presunu na cestách.