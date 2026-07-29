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TRAGICKÁ NEHODA: Opitý vodič havaroval, o život prišla spolujazdkyňa
Vodič bol podrobený dychovej skúške s pozitívnym výsledkom 1,71 promile alkoholu.
Autor TASR
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Nové Zámky 29. júla (TASR) - Pri dopravnej nehode v okrese Nové Zámky prišla o život 25-ročná žena. Nehoda sa stala v utorok 28. júla v nočných hodinách na ceste III/1525 medzi obcami Zemné a Andovce, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Vodič osobného motorového vozidla Kia pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a stavu vozovky. Zišiel z cesty a narazil do stromu. Následne sa vozidlo niekoľkokrát prevrátilo a zostalo ležať na ľavom boku.
Vo vozidle sa okrem 26-ročného vodiča nachádzala spolujazdkyňa, ktorá po nehode ostala zakliesnená pod vozidlom. Pri nehode utrpela zranenia, ktorým na mieste podľahla.
Vodič bol podrobený dychovej skúške s pozitívnym výsledkom 1,71 promile alkoholu. Následne bol umiestnený do cely policajného zaistenia. Polícia začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia a pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina tejto tragickej dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania.
Vodič osobného motorového vozidla Kia pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a stavu vozovky. Zišiel z cesty a narazil do stromu. Následne sa vozidlo niekoľkokrát prevrátilo a zostalo ležať na ľavom boku.
Vo vozidle sa okrem 26-ročného vodiča nachádzala spolujazdkyňa, ktorá po nehode ostala zakliesnená pod vozidlom. Pri nehode utrpela zranenia, ktorým na mieste podľahla.
Vodič bol podrobený dychovej skúške s pozitívnym výsledkom 1,71 promile alkoholu. Následne bol umiestnený do cely policajného zaistenia. Polícia začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia a pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina tejto tragickej dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania.