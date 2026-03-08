< sekcia Regióny
TRAGICKÁ NEHODA: Otec mal pri cúvaní zraziť svoje malé dieťa
Včera vo večerných hodinách došlo na čerpacej stanici v okrese Nové Mesto nad Váhom k tragickej dopravnej nehode, pri ktorej štvoročný chlapec.
Autor TASR
Nové Mesto nad Váhom 8. marca (TASR) - Tragická nehoda sa stala počas sobotňajšej (7. 3.) noci na čerpacej stanici pri Novom Meste nad Váhom. Ako pre TASR potvrdila trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková, pod kolesami auta zomrel štvorročný chlapec. Na prípad upozornil spravodajský portál TV JOJ noviny.sk.
„Včera vo večerných hodinách došlo na čerpacej stanici v okrese Nové Mesto nad Váhom k tragickej dopravnej nehode, pri ktorej štvoročný chlapec utrpel zranenia, ktorým na mieste, žiaľ, podľahol,“ uviedla Klenková.
Doplnila, že okolnosti, miera zavinenia a príčina tejto tragickej dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania. „Vzhľadom na citlivosť prípadu nie je možné poskytnúť bližšie informácie,“ dodala Klenková.
Podľa informácií portálu noviny.sk auto zrazilo chlapca pri cúvaní, pričom za volantom mal sedieť jeho otec.
