TRAGICKÁ NEHODA: Po náraze do stromu zahynul 54-ročný vodič

Lietava 9. januára (TASR) – Po náraze do stromu zahynul v pondelok v Lietave v okrese Žilina 54-ročný vodič osobného auta BMW. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline Zuzana Šefčíková.



Doplnila, že vodič mal v miernej pravotočivej zákrute v smere z Lietavskej Lúčky prejsť do protismeru a čelne naraziť do stromu. "Pri dopravnej nehode utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. U nebohého bola nariadená pitva. Ďalšie okolnosti a príčiny vzniku tragickej dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania," uviedla krajská policajná hovorkyňa.