TRAGICKÁ NEHODA: Po zrážke s autom sa prevrátil traktor, vodič zahynul

Sady nad Torysou 4. apríla (TASR) - K tragickej dopravnej nehode, pri ktorej zomrel 30-ročný vodič traktora, došlo v pondelok (3. 4.) popoludní v obci Sady nad Torysou v časti Zdoba v okrese Košice-okolie. Do traktora pred jedným z rodinných domov podľa doterajších zistení polície pred 14.00 h narazilo osobné vozidlo značky Mazda, ktoré viedla 36-ročná vodička.



"Pravdepodobne sa dostatočne nevenovala vedeniu vozidla a sledovaniu situácie v cestnej premávke a nedodržala dostatočnú bezpečnú vzdialenosť od pred ňou jazdiaceho poľnohospodárskeho stroja a prednou časťou vozidla narazila do ľavého zadného kolesa traktora značky Zetor," informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. Traktor sa po náraze prevrátil kolesami nahor a vodič ostal pod ním zakliesnený. "Žiaľ, zranenia, ktoré vodič pri dopravnej nehode utrpel, boli natoľko vážne a nezlučiteľné so životom, že im na mieste podľahol," konštatovala hovorkyňa.



Dychová skúška prítomnosť alkoholu v dychu vodičky nepotvrdila. To, či bol pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok nebohý vodič poľnohospodárskeho stroja, bude zisťované pri nariadenej pitve. Žene na mieste zadržali vodičský preukaz.



Počas dokumentovania dopravnej nehody úsek cesty na nevyhnutne potrebný čas uzavreli. Policajti v prípade začali trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Kto pri svojej jazde pochybil a akou mierou, je predmetom ďalšieho vyšetrovania.