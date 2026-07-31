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TRAGICKÁ NEHODA: Policajt na motocykli neprežil zrážku s autom
Policajt na služobnom motocykli utrpel pri zrážke s osobným autom vážne zranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahol.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 31. júla (TASR) - Tragické následky mala piatková dopravná nehoda na ceste II/584 medzi obcami Liptovská Sielnica a Huty v okrese Liptovský Mikuláš. Policajt na služobnom motocykli utrpel pri zrážke s osobným autom vážne zranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahol. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
Nehoda sa stala predpoludním, pričom 62-ročný vodič osobného auta jazdil v smere z obce Huty do Liptovskej Sielnice. „Z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismernej časti vozovky, kde sa zrazil s protiidúcim služobným motocyklom, ktorý viedol príslušník Policajného zboru v čase služby. Vodič motocykla utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali jeho prevoz leteckou záchrannou službou do nemocnice. Žiaľ, po prevoze do nemocnice zraneniam podľahol,“ priblížila Kocková.
Doplnila, že u vodiča osobného vozidla bola vykonaná dychová skúška s negatívnym výsledkom. „Cesta bola z dôvodu dokumentovania dopravnej nehody na nevyhnutný čas úplne uzatvorená. Okolnosti, príčina, ako aj miera zavinenia dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania,“ dodala Kocková.
Nehoda sa stala predpoludním, pričom 62-ročný vodič osobného auta jazdil v smere z obce Huty do Liptovskej Sielnice. „Z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismernej časti vozovky, kde sa zrazil s protiidúcim služobným motocyklom, ktorý viedol príslušník Policajného zboru v čase služby. Vodič motocykla utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali jeho prevoz leteckou záchrannou službou do nemocnice. Žiaľ, po prevoze do nemocnice zraneniam podľahol,“ priblížila Kocková.
Doplnila, že u vodiča osobného vozidla bola vykonaná dychová skúška s negatívnym výsledkom. „Cesta bola z dôvodu dokumentovania dopravnej nehody na nevyhnutný čas úplne uzatvorená. Okolnosti, príčina, ako aj miera zavinenia dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania,“ dodala Kocková.